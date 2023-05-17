17 мая 2023, 22:21
Иномарка на полной скорости врезалась в столб в центре Пензы
ДТП произошло на улице Плеханова в Пензе. Там иномарка на высокой скорости врезалась в фонарный столб. О случившемся сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
Автомобиль Kia Rio под управлением 30-летнего водителя влетел в фонарный столб. От удара машина сильно повредилась. В результате ДТП травмы получили пассажирки иномарки — одна несовершеннолетняя и две 19-летних девушки. Сотрудники органов проводят проверку случившегося.
ДТП
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