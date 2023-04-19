Эксклюзив 19 апреля 2023, 06:33 Иномарка на полной скорости врезалась в эвакуатор на МКАД Движение на МКАД в районе развязки с Киевским шоссе восстановили после смертельного ДТП

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На 44-м километре МКАД случилось смертельное ДТП. Иномарка на полной скорости врезалась в эвакуатор, и водитель погиб. Об этом сообщил источник «360».

Столкновение произошло недалеко от развязки с Киевским шоссе ровно в 23 часа 18 апреля. Три машины дорожных служб стояли у обочины. Когда они тронулись, легковой автомобиль Volkswagen Polo врезался в последнюю — эвакуатор. Водитель оказался заблокированным. Спасатели извлекли его из автомобиля погибшим. Кроме того, пострадал третий автомобиль — внедорожник Mazda. Причину аварии установят специалисты.

Движение в районе столкновения временно ограничили, предупредил Дептранс Москвы. Ведомство показало запись с камеры видеонаблюдения и сообщило, что на ДТП выехали оперативные службы. К двум часам ночи 19 апреля проезд освободили.