Иномарка на полной скорости влетела в пассажирский автобус в Ростове-на-Дону | 360°

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Иномарка на полной скорости влетела в пассажирский автобус в Ростове-на-Дону

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Серьезное ДТП произошло в Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина. Там столкнулись иномарка и пассажирский автобус. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.

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Автобус следовал по маршруту № 77. В этот момент в него врезалась иномарка Chevrolet Lacetti, за рулем которого находилась женщина. Водительница не смогла рассчитать скорость движения. В результате травмы получил пассажир автобуса. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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