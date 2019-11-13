Иномарка Lifan перевернулась в Башкирии. Два человека погибли
В Башкирии зафиксировано ДТП с участием иномарки Lifan, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.
По данным издания, авария произошла на 10-м километре дороги Малояз-Верхние Киги-Ункурда. 37-летняя автоледи не справилась с управлением и легковушка перевернулась, вылетев с трассы. В итоге женщина, сидевшая за рулем, а также ее 43-летняя пассажирка погибли. Трое других людей, находившихся на момент ЧП в салоне, получили травмы и были госпитализированы.