Иномарка Lifan перевернулась в Башкирии. Два человека погибли

По данным издания, авария произошла на 10-м километре дороги Малояз-Верхние Киги-Ункурда. 37-летняя автоледи не справилась с управлением и легковушка перевернулась, вылетев с трассы. В итоге женщина, сидевшая за рулем, а также ее 43-летняя пассажирка погибли. Трое других людей, находившихся на момент ЧП в салоне, получили травмы и были госпитализированы.