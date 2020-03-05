Иномарка и ВАЗ столкнулись в Кингисеппе. Два человека пострадали

5 марта в Кингисеппе Mitsubishi Lancer под управлением водителя 1985 года рождения столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110».

В результате ДТП пострадали две девушки: водитель отечественной машины 2000 года рождения и ее пассажирка 1998 года рождения.

Карета скорой помощи доставила пострадавших в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранители проводят проверку обстоятельств инцидента.