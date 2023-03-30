30 марта 2023, 22:37
Иномарка и снегоуборочная машина столкнулись в Ленинградской области. Один человек погиб
ДТП произошло в Санкт-Петербурге на КАД. Там столкнулись Skoda и снегоуборочная машина. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на данные экстренных служб города.
Водитель легковой машины не справился с управлением, из-за чего столкнулся с предназначенным для уборки снега транспортным средством. В результате виновник аварии погиб на месте происшествия от полученных травм. Ранее мужчина привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
ДТП
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