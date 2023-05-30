Происшествия 30 мая 2023, 17:13 Иномарка и мотоцикл столкнулись в Петербурге

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В Санкт-Петербурге случилось ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

ДТП случилось в Калининском районе на Феодосийской улице. По предварительным данным, водитель Mazda не предоставил мотоциклу Yamaha преимущество и допустил столкновение. Мужчина, управлявший байком, получил травмы и попал в больницу. Его состояние оценивают как тяжелое.