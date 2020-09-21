21 сентября 2020, 16:05
Иномарка и маршрутный автобус столкнулись во Владимирской области
Во Владимирской области зафиксировано ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового авто. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
«Известия» уточнили, что авария произошла в Гусь-Хрустальном районе. По данным издания, водитель иномарки Renault при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество движения автобусу.
В результате столкновения водитель авто погиб. Его пассажира с полученными травмами госпитализировали. Отмечается, что никто из пассажиров автобуса не обратился за помощью к медикам.