Иномарка и «КамАЗ» столкнулись на Ставрополье

На Ставрополье 11 июля произошла авария с участием иномарки Geely и рефрижератора «КамАЗ». Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

ДТП случилось на трассе «Кавказ» на территории Кочубеевского округа из-за того, что водитель легкового автомобиля не соблюдал дистанцию. В итоге пострадали две пассажирки. Они были госпитализированы в больницу Невинномысска. Водитель автомобиля не пострадал.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель находился в трезвом состоянии и за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Причиной аварии могла стать усталость водителя.