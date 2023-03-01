Происшествия 01 марта 2023, 11:56 Иномарка и грузовик столкнулись в Самарской области

Читать 360tv в

В Самарской области случилось ДТП с участием легкового авто и грузовой машины, передает«Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Реклама

Авария произошла на 23-м километре трассы Богатое — Самара — Оренбург. 42-летний водитель иномарки Lifan не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ГАЗ-330232, который ехал впереди. В результате столкновения мужчина получил травмы и попал в больницу. 20-летней пассажирке второй машины медики оказали помощь на месте.