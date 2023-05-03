Происшествия 03 мая 2023, 23:47 Иномарка и грузовик столкнулись в Пензенской области. Водитель легковушки погиб

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ДТП произошло на трассе «Каменка — Вирга» в Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Пензенской области.

На дороге столкнулись Chery Tiggo и МАЗ. В результате 49-летний водитель легковой машины получил серьезные травмы. Он погиб на месте происшествия. Второму водителю врачи оказали помощь на месте аварии. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.