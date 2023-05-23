Происшествия 23 мая 2023, 19:50 Иномарка и грузовик столкнулись в Ленобласти

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В Волосовском районе Ленинградской области столкнулись грузовик и иномарка. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на Терпилицком шоссе в Волосово 23 мая. Водитель Fiat Albea врезался в грузовой автомобиль.

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В результате водитель легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм. Из автомобиля его тело пришлось доставать при помощи спецтехники.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.