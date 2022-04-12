Иномарка и грузовик столкнулись в Челябинской области

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Челябинской области. Там столкнулись столкнулись грузовая Газель Next и автомобиль Nissan Qashqai. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательной службы по Челябинской области.

Столкновение произошло на встречной полосе, куда выехала иномарка. В результате пассажир легкового автомобиля скончался. Им оказался 41-летний житель Саткинского района. Спасателям пришлось извлекать тело погибшего из машины. Сам водитель остался без повреждений.