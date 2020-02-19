19 февраля 2020, 18:18
Иномарка и фура столкнулись в Пензенской области. Три человека пострадали
В Пензенской области зафиксировано ДТП с участием фуры Daf и иномарки Ford, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
По данным информагентства, авария произошла на 210-м километре трассы «Пенза - Тамбов». После столкновения травмы получили три человека, которые находились в салоне легковушки. Их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.