Иномарка и автобус столкнулись в Курской области. Видео

ДТП произошло 10 ноября приблизительно в 18:00. По предварительной информации, Hover совершал обгон и выехал на полосу встречного движения. Это случилось при выезде на главную дорогу в сторону села Линец в Курской области.

А аварии пострадали 13 человек. 11 из них — пассажиры автобуса Peugeot, двое находились в салоне иномарки. Все получившие травмы доставлены в больницы.

Возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.