Иномарка и автобус столкнулись в Курской области. Видео
Пассажирский микроавтобус Peugeot столкнулся на трассе с автомобилем Hover. 38-летний пассажир, находившийся в машине, погиб. Об этом сообщило УГИБДД России по Курской области.
ДТП произошло 10 ноября приблизительно в 18:00. По предварительной информации, Hover совершал обгон и выехал на полосу встречного движения. Это случилось при выезде на главную дорогу в сторону села Линец в Курской области.
А аварии пострадали 13 человек. 11 из них — пассажиры автобуса Peugeot, двое находились в салоне иномарки. Все получившие травмы доставлены в больницы.
Возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.