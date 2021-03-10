Иномарка и автобус столкнулись в Тюмени. Один человек погиб

В Тюмени случилось ДТП с участием автобуса и такси, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной ГАИ.

По данным информагентства, авария произошла около одного из домов на улице Республики. «Дни.ру» рассказали, что иномарка Mitsubishi врезалась в маршрутный автобус. Водитель легковушки погиб, а его 31-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.