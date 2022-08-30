Иномарка и автобус столкнулись в Иванове. Четыре человека пострадали

Серьезное ДТП произошло в Иванове в ночь на 29 августа на улице Смирнова. Там столкнулись иномарка и автобус. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.

Opel Astra, за рулем которого находился 18-летний молодой человек, во время поворота налево не уступил дорогу ехавшему по встречке автобусу Mercedes-Benz. В результате произошло столкновение. Четыре человека травмировались. Среди них — пассажирка легковушки и трое пассажиров автобуса. Сотрудники ГИБДД составили на обоих водителей административные протоколы.