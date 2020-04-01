Иномарка Hyundai Sonata перевернулась в Новороссийске. Один человек погиб

По данным издания, авария произошла на улице Корницкого. На высокой скорости водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Машина перевернулась, а молодой человек, сидевший не пристегнутым спереди, погиб.

С помощью специальной техники спасатели достали его тело из салона авто. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.