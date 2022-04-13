Иномарка едва не сбила двух детей на пешеходном переходе в Нижневартовске

В городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа иномарка нарушила ПДД и едва не сбила двух мальчиков, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

Как сообщает muksun.fm, кадры с видеорегистратора другого автомобиля, который остановился перед пешеходным переходом и стал свидетелем произошедшего, опубликовал паблик NV86_crab.

Инцидент произошел в дневное время на пешеходном переходе. На записи видно, как два школьника начали переходить дорогу после того, как один автомобиль остановился перед зеброй, однако неожиданно на дорогу вылетела черная иномарка и едва не сбила детей. Один из школьников сумел остановиться буквально в миллиметре от машины. После чего мальчики вернулись на тротуар, а водитель-лихач затормозил у обочины.