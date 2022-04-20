Иномарка дважды врезалась в ограждения на дороге в Ростовской области. Пассажир скончался

В Аксайском районе Ростовской области, на трассе М-4 «Дон», случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Accent. Иномарку занесло на дороге, после чего она врезалась в ограждение, далее машину отбросило на второе ограждение.

Получивших серьезные травмы водителя и пассажира экстренно госпитализировали. Позже стало известно, что пассажир легковушки скончался. Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сведения областного управления Госавтоинспекции, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности трагического инцидента. Уточняется, что погибшему в ДТП пассажиру было 46 лет.