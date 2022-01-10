Иномарка чуть не влетела в здание в центре Ростова-на-Дону

В столице Придонья произошла авария с участием иномарки Hyundai Creta. Машину занесло, и она опрокинулась на бок.

Очевидцы ДТП рассказали, что водитель не справился с управлением. В результате машину резко повело в сторону пешеходной зоны, где она и опрокинулась, сообщает rostovgazeta.ru. Авария произошла на пересечении улиц Темерницкой и Буденновского.

«Как можно было вот так перевернуться, да еще и при условии одностороннего движения», — написали пользователи соцсетей.