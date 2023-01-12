Происшествия 12 января 2023, 18:46 Иномарка чуть не лишилась капота из-за ДТП во Владивостоке

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Серьезное ДТП произошло во Владивостоке на улице Карьерная. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Водитель Honda Insight выезжал с прилегающей территории. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в Subaru Forester. Из-за столкновения вторую машину отбросило на Ford. В результате крышка капота одного из автомобилей чуть не оторвалась.

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ДТП спровоцировало сильную пробку. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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