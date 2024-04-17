Происшествия 17 апреля 2024, 23:03 Иноагента Кагарлицкого этапируют в колонию Социолога Кагарлицкого этапируют из СИЗО в колонию

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Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* этапируют из СИЗО в исправительную колонию для отбывания наказания. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Сергей Ерохов.

«Сегодня мы были уведомлены, что в этот день Борис Юльевич* будет этапирован в исправительную колонию общего режима <…>. Мы пока не знаем, в какую именно», — отметил он.

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Ранее Апелляционный военный суд Московской области ужесточил наказание публицисту и социологу Борису Кагарлицкому* по просьбе прокуратуры. Вместо штрафа Кагарлицкому* назначили пять лет колонии общего режима. Социолога взяли под стражу прямо в зале суда. Ему также запретили два года администрировать сайты.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов