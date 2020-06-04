04 июня 2020, 15:32
Инкассаторы из Красноярска пришли в себя и рассказали о нападении
Инкассаторы, на которых ранее совершили нападение в Красноярске, пришли в себя и рассказали о случившемся. Об этом сообщил Life.ru .
По словам одного из пострадавших, сам он не помнит ничего. Последнее, что осталось в его памяти — вспышка, а после мужчина очнулся в реанимации.
Второй рассказал, что пытался дотянуться до пистолета, но не успел — в него выстрелили. Из-за того, что он находился в шоковом состоянии, не мог никак отреагировать. Злоумышленники воспользовались этим и украли сумку с деньгами.