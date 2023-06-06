Происшествия 06 июня 2023, 17:32 Инкассаторская машина протаранила автомобиль LADA в Казани

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ДТП с участием инкассаторской машины и автомобиля LADA произошло накануне на улице Космонавтов в Казани. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на отделение пропаганды отдела ГАИ УМВД России по городу.

По информации ведомства, 32-летний водитель фургона проехал на красный сигнал светофора и врезался в LADA, за рулем которого был 37-летний мужчина. В аварии пострадала 22-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

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В ГАИ УМВД рассказали, что всего за прошедшие сутки в городе произошло 94 аварии с шестью пострадавшими.