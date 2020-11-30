Инкассатор в Казани выстрелил себе в голову из пистолета. Видео с места

Инкассатор в Казани ранил себя выстрелом из пистолета. Мужчину госпитализировали, за его жизнь борются врачи.

25-летний инкассатор выстрелил сам в себя, его увезли в городскую больницу. Пострадавший скончался через несколько часов, сообщил источник «360» в правоохранительных органах. На месте происшествия работали следователи и полиция.

В середине июня нападение на инкассаторскую машину в Петербурге попало на видео. Злоумышленники отобрали у сотрудников логистической службы десять миллионов рублей. Нападение произошло на парковке на проспекте Обуховской обороны. После ограбления преступники скрылись на автомобиле. При этом часть денег рассыпалась — купюры разлетелись по парковке, это заметно на видео с камер наблюдения.

Сами инкассаторы не пострадали. Они работают на частную фирму по оказанию логистических услуг.

В конце мая неизвестные напали на инкассаторскую машину в Красноярском крае. Тогда троих подозреваемых удалось задержать. При нападении серьезно пострадали два сотрудника службы. Они провели несколько дней в реанимации.