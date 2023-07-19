Происшествия 19 июля 2023, 09:04 Инфраструктурный объект в Житомирской области получил повреждения Глава ОВА Буненко: в Житомирской области повредили инфраструктурный объект РИА «Новости»

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В Житомирской области получил повреждения инфраструктурный объект, написал в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Виталий Буненко. Он добавил, что на место происшествия прибыли экстренные службы.

По словам главы областной военной администрации, «поврежден объект инфраструктуры». Буненко не уточнил, о чем именно идет речь.

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Утром 17 июля по Крымскому мосту ВСУ нанесли удары морскими беспилотниками. В результате атаки погибла супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные ранения, ее госпитализировали. СК возбудил уголовное дело. Движение по переправе ограничили, автомобилистов попросили использовать пути объезда через территории новых регионов.

ВС России нанесли удары возмездия по месту производства безэкипажных катеров в районе Одессы, сообщили позже в Минобороны. По данным министерства, возле Одессы и Николаева российские военные атаковали также топливные хранилища объемом около 70 тысяч тонн, снабжавшие горючим военную технику ВСУ.