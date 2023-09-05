Происшествия 05 сентября 2023, 07:37 Инфраструктура Калужской области не пострадала при ночной атаке БПЛА Губернатор Шапша: БПЛА сбили над Медынским районом, жертв и разрушений нет Соцсети

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Беспилотник перехватили над Медынским районом Калужской области. Его обломки не повредили инфраструктуру, а местные жители не пострадали. Губернатор Владислав Шапша сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«На территории Медынского района в 02:57 средствами ПВО сбит БПЛА. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — объявил он.

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Беспилотник самолетного типа засекли и уничтожили дежурные средства ПВО, сообщало Минобороны России. Еще два дрона сбили в Тверской области и над Истринским городским округом Подмосковья. Пострадал бытовой объект. БПЛА летели в сторону Москвы.

Вечером 4 сентября в Брянской области перехватили беспилотник. Его нейтрализовали при помощи средств радиоэлектронной борьбы, аппарат рухнул в поле. В этот же день украинские военные обстреляли поселок Белая Березка. Снаряды повредили административное здание.