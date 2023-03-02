Происшествия 02 марта 2023, 15:07 Информацию о взрывных устройствах в Ивановской области опровергли МВД: в Ивановской области не найдены мини взрывные устройства РИА «Новости»

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Данные о том, что в Ивановской области обнаружили мини взрывные устройства, не подтвердились. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что мини взрывные устройства увидели в городе Вичуге. Якобы их завернули в купюры достоинством 10 и 50 рублей.

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«Эта информация не соответствует действительности. Таких находок ни в Вичуге, ни на территории Ивановской области не было», — подчеркнули в ведомстве.

Представители регионального МВД попросили местных жителей немедленно обращаться в полицию, если в будущем такая ситуация произойдет.

Днем 2 марта все внимание приковано к Брянской области. Туда проникла диверсионно-разведывательная группа с Украины. Диверсанты убили одного человека, еще один пострадал. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на контроле и получает всю оперативную информацию от силовых ведомств и от главы региона Александра Богомаза.