Информацию о взрыве на траулере в Охотском море опровергли

СМИ сообщили о взрыве на борту рыболовецкого траулера «Энигма Астралис» в Охотском море, который прогремел в результате пожара. Эту информацию опровергли в Дальневосточной транспортной прокуратуре и заверили, что разлива топлива также не было.

«Информация о взрыве на „Энигма Астралис“ не подтверждается. Разлива топлива нет», — цитирует РИА «Новости» старшего помощника дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентину Глазову.

По ее словам, траулер продолжает гореть. Сейчас рядом с ним находится спасательное судно «Сибирский», с которого ведется наблюдение. Специалисты работают над планом тушения. Глазова также добавила, что пока рано говорить о причинах возгорания.

Слова о том, что на судне не было взрыва агентству подтвердили и в морском спасательно-координационном центре Петропавловска-Камчатского. Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 22 января на горящем трауре произошел взрыв с сильной вспышкой.

Пожар вспыхнул на рыболовецком траулере «Энигма Астралис» 21 января. Судно находится в 130 километрах от Магадана. Во время возгорания на борту находились 47 человек. Весь экипаж удалось эвакуировать, так что никто не пострадал.