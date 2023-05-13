Происшествия 13 мая 2023, 14:57 Информацию о втором упавшем истребителе начали проверять в Брянской области Военный эксперт Рожин: в Брянской области мог упасть второй самолет, данные проверяют РИА «Новости»

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В Брянской области проверяют информацию о, предположительно, еще одном упавшем самолете. Речь идет либо о Су-34, либо о Су-35, заявил в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

В субботу, 13 мая, появились данные о вертолете Ми-8, который рухнул в городе Клинцы. По данным ТАСС, погибли два члена экипажа. Среди местных жителей, предварительно, никто не пострадал, заявил агентству замгубернатора региона.

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Су-34, предположительно, упал в Стародубском районе. Информацию об этом ЧП появилась после данных о Ми-8. По данным Mash, в области ввели план «Перехват» для поиска диверсантов, которые могут быть причастны к случившемуся. Официально эти данные не подтвердили.

Губернатор Брянской области пока не публиковал никакую информацию о крушении Ми-8 и Су-34. В Минобороны также еще не предоставили данные о случившемся.