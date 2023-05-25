Происшествия 25 мая 2023, 02:05 Информацию о пожаре в здании Минобороны опровергли в МЧС МЧС: факт пожара в здании Минобороны РФ в Москве не подтвердился РИА «Новости»

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Столичный главк МЧС не обнаружил пожара в здании Министерства обороны России. Об этом ТАСС сообщили в управлении.

«Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарные подразделения возгорание не обнаружили», — сказано в сообщении.

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Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о том, что в здании Минобороны РФ, которое находится на Фрунзенской набережной, произошло возгорание. По данным СМИ, огонь охватил один из балконов.

Один из павильонов строительного рынка «Акос» загорелся в Одинцове 24 мая. Согласно последним данным МЧС, Площадь пожара в торговых павильонах достигла 1200 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавший в результате возгорания нет.