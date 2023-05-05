Происшествия 05 мая 2023, 23:01 Информацию о попытке украинских ДРГ прорваться на территорию Брянской области опровергли Власти Стародубского района опровергли слухи о попытке прорыва украинских ДРГ Официальное интернет-представительство президента Украины

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Слухи о попытке украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) прорваться на территорию Брянской области через приграничный Стародубский район не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил глава администрации района Александр Подольный.

По его словам, подобных попыток не было. Информации о прорыве ДРГ в район не поступало.

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«Такого не было. Нам такая информация не поступала. Со всеми, с кем нужно, я беседовал. Все хорошо, все спокойно», — отметил Подольный.

В пятницу, 5 мая, в разных Telegram-каналах распространили информацию о попытке украинских диверсантов прорваться в Брянскую область.

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотный летательный аппарат пытался атаковать территорию Брянской области. По имеющимся данным, беспилотник сбросил два снаряда в поселке Новенькое Суземского района.

В последнее время участились случаи с появлениями украинских дронов на российской территории. В ночь на 3 мая украинские военные пытались атаковать Кремль с помощью БПЛА. Аппарат сбили, информация о пострадавших не поступала.