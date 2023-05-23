23 мая 2023, 21:20
Информацию о падении вертолета в Белгородской области опровергли
Глава Белгородской области Гладков: вертолет в Прохоровском районе не падал
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о падении вертолета в Прохоровском районе. Об этом он рассказал в прямом эфире на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Вертолет в Прохоровском районе не падал», — заявил губернатор.
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Информация о возможном крушении вертолета в Прохоровском районе распространилась в Сети во вторник, 23 мая. Гладков рассказал, что за прошедшие сутки регион подвергся самой масштабной информационной атаке. Фейки распространяли об эвакуации жителей, а также о проникновении танков и даже коснулись его семьи.
В области 22 мая ввели режим контртеррористической операции. Такое решение приняли после того, как стало известно о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы в регион. Авиацией и артиллерией российских войск уничтожили более 70 террористов. После этого режим КТО отменили.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после проникновения украинской ДРГ в Белгородскую область. «360» собрал главное о случившемся в регионе днем ранее.
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