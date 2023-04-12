Происшествия 12 апреля 2023, 09:46 Информацию о падении неопознанного объекта на Урале опровергли Глава Богдановича Нейфельд назвал сообщения о падении неопознанного объекта фейком РИА «Новости»

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Сообщения в СМИ о падении неопознанного объекта в окрестностях города Богдановича в Свердловской области не соответствуют действительности. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Нейфельд.

«Наш город прозвучал на всю Россию с видеороликом про упавший с неба объект. Что теперь сказать? Будем искать метеорит. Но если серьезно, все службы были задействованы, как появилась эта информация, все спокойно», — отметил он.

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Нейфельд подчеркнул, что правоохранители выяснят, откуда появились публикации об упавшем с неба объекте.

«Еще предстоит узнать, как кто-то догадался запустить такой фейк. Вопрос продолжают отрабатывать силовики», — добавил глава города.

В подтверждение своих слов Нейфельд приложил запись с городской камеры видеонаблюдения, на которой видно, что горожане спокойно проводили время в предположительный момент падения объекта.

Ранее в СМИ появилось видео с падающим неопознанным светящимся объектом в Свердловской области.