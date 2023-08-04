Происшествия 04 августа 2023, 16:04 Информацию о нападении на пост ДПС начали проверять в Ростове-на-Дону Baza: в Ростове-на-Дону начали проверку сообщения о нападении на пост ДПС РИА «Новости»

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В Ростове-на-Дону начали проверку информации о нападении на пост ДПС у въезда со стороны Таганрога. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Экипаж, запросивший подкрепление, перестал выходить на связь со своими коллегами», — указал источник канала.

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На место происшествия выехали несколько экипажей правоохранителей.

Позже информацию о нападении опровергли, объяснив происходящее учениями по поручению замглавы ГИБДД Ростовской области, добавил собеседник Baza.

Ранее жителю Приморья вынесли наказание за нападение на сотрудников ДПС. Правоохранители попросили мужчину предъявить документы, однако он испугался штрафа за нетрезвый вид. Гражданин начал драку после приглашения проехать в участок для установления личности.