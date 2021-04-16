Информацию о ямальском подростке с обморожением проверит прокуратура

Ямальские правоохранители проверят информацию о попадании в больницу пьяного воспитанника Сеяхинской школы-интерната. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным издания, в некоторых СМИ появилась информация, что воспитанника интерната заставили искать товарища, сбежавшего из школы. В результате молодой человек угодил в больницу с признаками обморожения. Отмечается, что он был пьян.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности школы-интерната, полиции и медучреждения», — отмечается в сообщении.