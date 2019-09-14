Информацию о девяти погибших в ДТП под Ярославлем опровергли
Как она отметила, погибли семь человек, травмы получили 28 пассажиров. Кокуева опровергла информацию о девяти погибших, которую весь день дает Депздрав.
Данные о семи погибших и 28 пострадавших «360» подтвердила и Кристина Гузовская — старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области. Точные данные о пострадавших уточняются.
После ДТП возбуждено уголовное дело, добавила Гузовская.
Список пострадавших в ДТП под Ярославлем опубликовали СМИПодробнее
«По данному факту следственными органами Следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело», — отметила она.
Виновного накажут по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Назначен ряд экспертиз. На месте работают следователи-криминалисты регионального СК РФ.
«Их действия координируются руководством следственного управления», — отметила Гузовская.
Автобус ПАЗ и грузовик MAN столкнулись лоб в лоб у деревни Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе 14 сентября, в 11:00. Пострадавших с травмами различной степени тяжести отвезли в несколько больниц, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
По предварительным данным, виновник аварии — водитель фуры. Предположительно, он выехал на встречку для обгона и не успел вернуться на свою полосу движения. Там он и столкнулся с автобусом.