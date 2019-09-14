  • Информацию о девяти погибших в ДТП под Ярославлем опровергли

    14 сентября 2019, 17:38

    Алена Макаренко, Екатерина Земская

    В утреннем ДТП у деревни Заячий Холм под Ярославлем погибли семь человек. Информация о девяти жертвах — не верна. Об этом «360» рассказала начальник пресс-службы УМВД РФ по Ярославской области Марина Кокуева.
    Информацию о девяти погибших в ДТП под Ярославлем опровергли

    Как она отметила, погибли семь человек, травмы получили 28 пассажиров. Кокуева опровергла информацию о девяти погибших, которую весь день дает Депздрав.

    Данные о семи погибших и 28 пострадавших «360» подтвердила и Кристина Гузовская — старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области. Точные данные о пострадавших уточняются.

    После ДТП возбуждено уголовное дело, добавила Гузовская.

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    «По данному факту следственными органами Следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело», — отметила она.

    Виновного накажут по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

    Назначен ряд экспертиз. На месте работают следователи-криминалисты регионального СК РФ.

    «Их действия координируются руководством следственного управления», — отметила Гузовская.

    Автобус ПАЗ и грузовик MAN столкнулись лоб в лоб у деревни Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе 14 сентября, в 11:00. Пострадавших с травмами различной степени тяжести отвезли в несколько больниц, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

    По предварительным данным, виновник аварии — водитель фуры. Предположительно, он выехал на встречку для обгона и не успел вернуться на свою полосу движения. Там он и столкнулся с автобусом.