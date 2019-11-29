Infiniti врезался в Volkswagen на Кубани. Один человек погиб
В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с участием иномарок Infiniti и Volkswagen, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне на 40-м километре дороги М25, которая ведет от Новороссийска к Керчи. Водитель Infiniti, превысив скорость, врезался во впереди стоявший Volkswagen, после чего его отбросило, и он вписался в дерево. 32-летний виновник столкновения погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.