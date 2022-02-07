07 февраля 2022, 05:04
Инфекционная больница загорелась в Белграде. Видео
Пожар в инфекционной больнице в Белграде сняли на видео
Пожар произошел в инфекционной больнице в Белграде. Кадры с места происшествия появились в Сети.
На кадрах видно, что возле здания находится пожарная машина. Открытого огня не заметно, однако пожарные продолжают работу по ликвидации пламени. Причины случившегося пока неизвестны, информации о пострадавших также нет.
Ранее пожар начался на металлокаркасном складе на улице Карьер Зил в Дзержинском. Огонь удалось локализовать, по данным МЧС он успел распространиться на две тысячи квадратных метров. В тушении участвуют 42 человека и 12 единиц техники.
Никто не пострадал. Причины возгорания начали выяснять специалисты.