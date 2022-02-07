Инфекционная больница загорелась в Белграде. Видео

Пожар произошел в инфекционной больнице в Белграде. Кадры с места происшествия появились в Сети.

На кадрах видно, что возле здания находится пожарная машина. Открытого огня не заметно, однако пожарные продолжают работу по ликвидации пламени. Причины случившегося пока неизвестны, информации о пострадавших также нет.

Ранее пожар начался на металлокаркасном складе на улице Карьер Зил в Дзержинском. Огонь удалось локализовать, по данным МЧС он успел распространиться на две тысячи квадратных метров. В тушении участвуют 42 человека и 12 единиц техники.

Никто не пострадал. Причины возгорания начали выяснять специалисты.