Индукционная плита взорвалась в жилом доме во Владивостоке

Во Владивостоке в одной из квартир дома № 74 на улице Снеговой прогремел взрыв.

По словам представителей администрации города, в доме взорвалась индукционная плита. Об этом информирует vostokmedia.com.

Взрыв повредил в квартире только внутреннюю перегородку. Капитальные стены остались целыми. Угрозы обрушения дома нет. Жертв и пострадавших удалось избежать. Причину взрыва установят эксперты-криминалисты, сообщили в мэрии Владивостока.

На месте событий находятся сотрудники профильных ведомств. Специалисты критических повреждений в конструкции дома не выявили.