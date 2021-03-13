Индюк разнес стоматологический кабинет в Калифорнии, увидев себя в зеркале

Индюк разбил окно стоматологического кабинета и устроил там погром. Это произошло в калифорнийском городе Фер-Окс.

Об это сообщило издание Fox News. По его данным, птицу разозлило ее собственное отражение в зеркале. В результате индюк расцарапал стены в помещении, испортил стоматологические кресла и разбросал вещи.

В офисе в этот момент находился менеджер. Женщина рассказала, что был такой шум, словно началось землетрясение. Поняв в чем дело, она тут же вызвала службу контроля над животными.

Ранее трое котов из кафе «Республика котов» отправились на службу в Театр Эстрады, Молодежный театр на Фонтанке и Центральный парк культуры и отдыха. Это событие приурочили к Дню кошек в России, который отмечается 1 марта.

Учредитель заведения Анна Кондратьева рассказала, что животные готовы к этому: они были вакцинированы и стерилизованы. Новым владельцам питомцев также дали корм и средства по уходу за ними. С ними заключены договора, за условиями проживания котов кафе будет следить. Об этом сообщило ИА Nation News.