Индийский предприниматель заподозрил джинна в краже ценностей | 360°

Происшествия 14 октября 2022, 14:38 Поделиться Telegram

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Viber Индийский предприниматель заподозрил джинна в краже ценностей

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Бизнесмен из Индии лишился драгоценностей в результате кражи. Он заявил, что это сделал джин, сообщило РИА ФАН со ссылкой на NDTV.

Позже у мужчины пропала крупная сумма денег, после чего он снял обвинение.

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«Джинны не крадут наличные», — уточнил он.

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Выяснилось, что деньги и украшения присвоила себе его 12-летняя племянница. Вместе с ней кражу совершали ее двоюродный брат с друзьями.

Часть украденного вернули владельцу. Правоохранители выяснят, насколько девочка участвовала в происшествии.

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