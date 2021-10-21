Индийский истребитель потерпел крушение во время учений

Истребитель ВВС Индии потерпел крушение во время тренировочного полета на территории центрального штата Мадхья-Прадеш. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на ANI.

На борту самолета находился один пилот, он получил ранения и госпитализирован. На место крушения прибыли спасатели, медики, полиция и специальная комиссия. Причины крушения самолета выясняются.