21 октября 2021, 20:05
Индийский истребитель потерпел крушение во время учений
Самолет ВВС Индии потерпел крушение во время учебного полета, пилот пострадал
Истребитель ВВС Индии потерпел крушение во время тренировочного полета на территории центрального штата Мадхья-Прадеш. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на ANI.
На борту самолета находился один пилот, он получил ранения и госпитализирован. На место крушения прибыли спасатели, медики, полиция и специальная комиссия. Причины крушения самолета выясняются.