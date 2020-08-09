Индийские студенты спасали друга из Волги и утонули вчетвером

Студенты одного из волгорадских вузов отправились компанией на отдых за город. Среди них были четверо учащихся из Индии. Один из иностранцев начал тонуть в Волге. Его соотечественники поспешили ему на помощь и утонули сами — никто из них не умел плавать.

«Как выяснилось, все четверо не умели плавать, выбраться из воды им не удалось. Тела погибших были обнаружены спустя сутки сотрудниками спасательной службы», — приводит РИА «Новости» слова старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталии Рудник.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на хуторе Бобры (Среднеахтубинский район Волгоградской области). Следователи начали проверку всех обстоятельств происшествия. Более подробной информации о гибели иностранцев под Волгоградом пока нет.