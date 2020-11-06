06 ноября 2020, 12:39
Индийские полицейские забрали у жителей бумажное чучело злого демона
Индийские полицейские забрали у жителей Джайпура бумажное чучело злого демона Раваны. Местных правоохранителей попросили объяснить, по какому праву они изъяли фигуру и хранят ее в участке, сообщило издание The Times of India.
Уточняется, что верующие по традиции собирались сжечь чучело демона на праздник Дуссехра. Это делается, чтобы избавиться от грехов. Стражи порядка забрали фигуру, и люди обратились в суд с жалобой на них. Судья вызвал приказавшего совершить изъятие офицера полиции на разговор, пишет «МИР 24».
Представитель правопорядка объяснил, что решение было принято по причине эпидемической ситуации в городе. Дело в том, что из-за распространения коронавирусной инфекции там запрещены массовые мероприятия, в частности сжигание чучела.