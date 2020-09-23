Импровизированный «пенный фонтан» в Адлере сняли на видео

По словам очевидцев, двое парней залили в воду пенящееся вещество.

«Ребята пьяные или под чем-то, решили немного развлечься. Так и отдыхают», — отметил автор ролика.

Предположительно, герои видеозаписи находились в нетрезвом состоянии. Отмечается, что подобный инцидент произошел не в первый раз в пляжном районе Сочи. По словам специалистов, подобные действия плохо сказываются на работе фонтана. Мыльные порошки быстро повреждают механизм.

Ранее сообщалось, что в Кирове девушки станцевали у Вечного огня для ролика в TikTok. Начальник ОИОС УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев рассказал «360», что родителей правонарушительниц уже ждут в отделении полиции. Пока личности девочек не установлены. В настоящий момент полиция проводит проверку информации, которая размещена в Сети.

Сотрудники МВД обращаются к родителям героинь видео с просьбой обратиться в отдел полиции для дачи объяснений. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством