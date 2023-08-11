Происшествия 11 августа 2023, 17:24 Императорского удава изъяли у фотографа в центре Москвы Департамент природы Москвы изъял у фотографа на Старом Арбате императорского удава Фото: Telegram-канал депприроды Москвы

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В центре Москвы фотограф предлагал прохожим сделать снимок с экзотической змеей. В итоге императорского удава изъяли, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ведомстве уточнило, что специалисты вместе с правоохранителями заметили на Старом Арбате мужчину, который за деньги фотографировал с экзотической рептилией всех желающих. Удава у него забрали и отправили в Центр реабилитации диких животных.

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В департаменте объяснили, что редкая змея занесена в приложение II к перечню видов животных, которые охраняются СИТЕС. Для нее большой стресс находиться на многолюдной улице.

«Змеи чувствительны к запахам, поэтому хозяева могут кормить питомцев в перчатках, предпочтут не доставать из террариума лишний раз, не дадут в руки даже друзьям», — подчеркнули в департаменте.

Кроме того, в Москве погода постоянно меняется, а удавы плохо переносят сквозняки и перепады температур.

Жители столицы всегда могут сообщить о нуждающихся в помощи диких животных на горячую линию или написать в Telegram-бот «Спаси сову».

Ранее охранник московской школы принял ужа за анаконду и вызвал спасателей. Те забрали рептилию с собой в пластиковом контейнере.