facebook_pixel
    12 ноября 2021, 16:23

    Имама застрелили в мечети в Дагестане

    Имама мечети застрелили в дагестанском селе Аметеркмахи

    Александра Прохорова, Дамир Матюхин, Ольга Назаркина

    Стрельба случилась в дагестанском селе Аметеркмахи. Убит имам, еще два человека ранены. Нападавшего ликвидировали, сообщил ТАСС со ссылкой на местные власти.

    Имама застрелили в мечети в Дагестане

    По данным Telegram-канала Shot, стрелок был вооружен автоматом. Ему нанесли ножевые ранения, от которых он скончался. По предварительным данным, причиной вооруженного конфликта стал земельный спор между жителями Аметеркмахи.

    В ГУ МВД по Дагестану «360» подтвердили факт стрельбы в селе, но подробности не привели.

    «Да, там есть погибшие, убийство. Уголовный розыск никого не задерживал, то есть действий полиции здесь нет. Материал сразу был передан в СК», — уточнили в ведомстве.

    СУ СК республики пока не предоставило официальных комментариев о случившемся.