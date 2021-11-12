Имама застрелили в мечети в Дагестане

Стрельба случилась в дагестанском селе Аметеркмахи. Убит имам, еще два человека ранены. Нападавшего ликвидировали, сообщил ТАСС со ссылкой на местные власти.

По данным Telegram-канала Shot, стрелок был вооружен автоматом. Ему нанесли ножевые ранения, от которых он скончался. По предварительным данным, причиной вооруженного конфликта стал земельный спор между жителями Аметеркмахи.

В ГУ МВД по Дагестану «360» подтвердили факт стрельбы в селе, но подробности не привели.

«Да, там есть погибшие, убийство. Уголовный розыск никого не задерживал, то есть действий полиции здесь нет. Материал сразу был передан в СК», — уточнили в ведомстве.

СУ СК республики пока не предоставило официальных комментариев о случившемся.