Эксклюзив 21 апреля 2023, 11:55 «Им не понравилась его прическа». Школьника из Башкирии жестоко избили одноклассники Школьника в башкирском городе Октябрьский избили из-за прически, у него сотрясение мозга

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Четвероклассник из башкирского города Октябрьский получил сотрясение головного мозга после того, как на него напали несколько одноклассников. Им не понравилась его новая прическа. Бабушка пострадавшего мальчика Танзиля заявила «360», что семья намерена добиваться привлечения к ответственности виновных.

«У внука сотрясение головного мозга. Он лежит в настоящее время в хирургическом отделении больницы города Октябрьский. Впятером избивали», — заявила она.

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По ее словам, все дело в его прическе, ему недавно выстригли на голове молнию.

«Им (одноклассникам — прим. ред.) не понравилась его прическа. Они начали за ним бегать, заставляли его встать на колени, но он сопротивлялся сначала. Потом его начали бить», — добавила бабушка.

Мальчик рассказал дома, что его толкнули, он ударился о вешалку или об стену.

«Домой пришел, плачет и плачет. Говорил: „У меня голова болит“», — вспомнила собеседница «360».

Врачи из травмпункта осмотрели школьника и обнаружили у него сотрясение головного мозга.

«Это не первый случай, ему в декабре зашивали голову, его тоже одноклассники избили. Руководство школы не предпринимает меры», — отметила Танзиля.

Она рассказала, что мама внука написала заявление в школу. Родителей вызвали на собрание, оно состоится в следующее воскресенье. Пока семьи напавших на внука Танзили никаких извинений не принесли. Младшему брату мальчика тоже начали угрожать в учебном учреждении.

Семья пострадавшего хочет привлечь к ответственности родителей виновных.

«Не надо из детей отморозков делать. Мы упустим сейчас этот момент, а они потом вырастут, будут жен, детей бить», — заключила бабушка.

По ее мнению, «такие дела надо пресекать».